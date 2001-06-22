Раздел: Украина
Патриотизм пошел на спад: в России изменилась риторика на телевидении
Сейчас российское телевидение стало игнорировать тему Крыма.
Псевдопатриотический угар от аннексии Крыма в Российской Федерации выветрился.
Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По его словам, это стало одной из причин того, что российские пропагандистские телеканалы все реже обращаются к темам Крыма и войны на Донбассе.
Так, россиян накрыла суровая действительность того, что произошло за последние четыре года, включая экономические, финансовые и политические последствия, которые многие не в состоянии понимать и анализировать в качестве элементарных причинно-следственных связей.
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В то же время он Рабинович добавил, что для российского населения никакая тема не может стать токсичной: оно повторяет то, что говорит телевизор.
"Поэтому само по себе население пока что не в состоянии формировать общественное мнение. К сожалению, в России нет СМИ - есть только средства массовой пропаганды и агитации. Вероятнее всего, было принято решение постепенно замять темы Крыма и Донбасса", - подытожил он.
Псевдопатриотический угар от аннексии Крыма в Российской Федерации выветрился.
Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По его словам, это стало одной из причин того, что российские пропагандистские телеканалы все реже обращаются к темам Крыма и войны на Донбассе.
Так, россиян накрыла суровая действительность того, что произошло за последние четыре года, включая экономические, финансовые и политические последствия, которые многие не в состоянии понимать и анализировать в качестве элементарных причинно-следственных связей.
Читайте также: Официальный курс гривны снова пошел на спад
В то же время он Рабинович добавил, что для российского населения никакая тема не может стать токсичной: оно повторяет то, что говорит телевизор.
"Поэтому само по себе население пока что не в состоянии формировать общественное мнение. К сожалению, в России нет СМИ - есть только средства массовой пропаганды и агитации. Вероятнее всего, было принято решение постепенно замять темы Крыма и Донбасса", - подытожил он.
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