Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах

Похожие новости по теме

Юрий Зинченко ранее работал в компании Рената Ахметова и занимал там высокий пост.

Президент не встретился с нардепом.

Депутаты от «Радикальной партии» собрались сегодня выйти с пикетом под здание Генпрокуратуры Украины и даже объявили "мобилизацию".