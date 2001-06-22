Раздел: Украина
Минобразования возмутилось предвыборной агитацией в школах
Олег Ляшко принес детям множество футболок с логотипами партии.
Заявление сделано на фоне визита лидера Радикальной партии Олег Ляшко в одну из школ, с последующим использованием фотографий детей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Министерство образования и науки осудило политическую агитацию в учебных заведениях а также напомнило, что осуждает размещение любой партийной агитации в учебных заведениях, проведение политических акций и привлечения к ним участников образовательного процесса.
«Просим принять действенные меры по недопущению в учебных заведениях политической агитации, продвижение политического брендинга и использования помещений учебных заведений для размещения общественных приемов», - говорится в письме, которое МОН направил областным и Киевской городской государственной администрации.
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Согласно закону «Об образовании», политические партии не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений
24 июня лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что на Черниговщине в Сновской спортивной школе «мы помогли отремонтировать здание, раздевалки и установили новую спортивную площадку».
Заявление сделано на фоне визита лидера Радикальной партии Олег Ляшко в одну из школ, с последующим использованием фотографий детей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Министерство образования и науки осудило политическую агитацию в учебных заведениях а также напомнило, что осуждает размещение любой партийной агитации в учебных заведениях, проведение политических акций и привлечения к ним участников образовательного процесса.
«Просим принять действенные меры по недопущению в учебных заведениях политической агитации, продвижение политического брендинга и использования помещений учебных заведений для размещения общественных приемов», - говорится в письме, которое МОН направил областным и Киевской городской государственной администрации.
Читайте также: Минобразования может вернуть 12-летнее обучение в школах
Согласно закону «Об образовании», политические партии не имеют права вмешиваться в образовательную деятельность учебных заведений
24 июня лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что на Черниговщине в Сновской спортивной школе «мы помогли отремонтировать здание, раздевалки и установили новую спортивную площадку».
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