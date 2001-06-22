Раздел: Украина
Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
По словам председателя Нацполиции , полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны.
С целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий. Об этом в среду, 27 июня, во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает депаратамент комуникации Нацполиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны. Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц цыганской национальности.
"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - подчеркнул глава Нацполиции.
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Также Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.
С целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц цыганской национальности полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий. Об этом в среду, 27 июня, во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает депаратамент комуникации Нацполиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны. Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц цыганской национальности.
"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - подчеркнул глава Нацполиции.
Читайте также: Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
Также Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.
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