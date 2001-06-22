Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы

Стороны утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 годы.



Украина и Беларусь в следующем году проведут демаркацию совместной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение было принято во время 17 заседания Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии 26-27 июня в Луцке, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает интернет-издание



Согласно сообщению, стороны также утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 года.



"Украинская сторона приветствует решение Совместной комиссии начать демаркацию украинско-белорусской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году... МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащей договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.



Также Совместная комиссия приветствовала намерение Европейского союза выделить финансирование на международную техническую помощь в рамках демаркации.



Читайте также: В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров



Как сообщалось, в зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС продолжаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию промышленного комплекса по приему и переработке твердых радиоактивных отходов, накопившихся за время существования станции. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина и Беларусь в следующем году проведут демаркацию совместной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение было принято во время 17 заседания Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии 26-27 июня в Луцке, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Согласно сообщению, стороны также утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 года."Украинская сторона приветствует решение Совместной комиссии начать демаркацию украинско-белорусской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году... МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащей договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.Также Совместная комиссия приветствовала намерение Европейского союза выделить финансирование на международную техническую помощь в рамках демаркации.Как сообщалось, в зоне отчуждения на Чернобыльской АЭС продолжаются работы по подготовке к вводу в эксплуатацию промышленного комплекса по приему и переработке твердых радиоактивных отходов, накопившихся за время существования станции.



