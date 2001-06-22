Раздел: Украина
В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
Интересные факты о Конституции.
Конституция Украины - основополагающий закон в стране. Она определяет, что единственный источник власти - народ. Что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность. И что права и свободы человека, их гарантии определяют направления деятельности страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
28 июня, в День Конституции Украины, рассказываем самые интересные факты про Основной Закон.
Писали украинскую Конституцию целых шесть лет - с 1990-го по 1996 год. На финальном этапе ее принятие оказалось под угрозой срыва из-за разногласий между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой.
Но в конечном итоге Основной Закон Украины был принят в 9:18 утра 28 июня 1996 года. За него отдали голоса 315 народных депутатов (при 300 необходимых), и голосовали они отдельно за каждую статью. Для этого Рада была вынуждена непрерывно проработать 24 часа.
"Є Конституція!", - такими словами председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования. Основной Закон вступил в силу со дня принятия. После ночи работы для депутатов устроили небольшой банкет с шампанским и конфетами.
"Отцом" Конституции Украины считается нардеп Михаил Сирота, который возглавлял Временную специальную комиссию по доработке проекта.
Народные депутаты поздравляют Михаила Сироту
Из всех постсоветских республик, Украина приняла Конституцию последней. А международное сообщество признало ее одной из самых демократических в мире.
28 июня - день исторического голосования - государственный праздник и официальный выходной в Украине. Это единственный праздник, закрепленный в самой Конституции. А весь действующий Основной Закон состоит из 15 разделов и 161 статьи.
С помощью Конституции каждый президент Украины приносит присягу на верность народу, положив руку на нее и Пересопницкое Евангелие.
Инаугурация Петра Порошенко
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А в 2011 году была презентовала первая миниатюрная Конституция Украины - книжка размером 2х3 см. В ней 160 страниц, на которых вручную было написано более 9 тыс. букв - каждая не больше 1 мм. Но миниатюра вместила только десятую часть текста оригинала.
Книга весит всего 15 г. Автор - художник-график Игорь Степанов, - потратил на ее создание около двух месяцев.
Конституция Украины - основополагающий закон в стране. Она определяет, что единственный источник власти - народ. Что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность. И что права и свободы человека, их гарантии определяют направления деятельности страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
28 июня, в День Конституции Украины, рассказываем самые интересные факты про Основной Закон.
Писали украинскую Конституцию целых шесть лет - с 1990-го по 1996 год. На финальном этапе ее принятие оказалось под угрозой срыва из-за разногласий между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой.
Но в конечном итоге Основной Закон Украины был принят в 9:18 утра 28 июня 1996 года. За него отдали голоса 315 народных депутатов (при 300 необходимых), и голосовали они отдельно за каждую статью. Для этого Рада была вынуждена непрерывно проработать 24 часа.
"Є Конституція!", - такими словами председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования. Основной Закон вступил в силу со дня принятия. После ночи работы для депутатов устроили небольшой банкет с шампанским и конфетами.
"Отцом" Конституции Украины считается нардеп Михаил Сирота, который возглавлял Временную специальную комиссию по доработке проекта.
Народные депутаты поздравляют Михаила Сироту
Из всех постсоветских республик, Украина приняла Конституцию последней. А международное сообщество признало ее одной из самых демократических в мире.
28 июня - день исторического голосования - государственный праздник и официальный выходной в Украине. Это единственный праздник, закрепленный в самой Конституции. А весь действующий Основной Закон состоит из 15 разделов и 161 статьи.
С помощью Конституции каждый президент Украины приносит присягу на верность народу, положив руку на нее и Пересопницкое Евангелие.
Инаугурация Петра Порошенко
Читайте также: Ночь Конституции: как депутаты принимали Основной закон 1996 года. Фото
А в 2011 году была презентовала первая миниатюрная Конституция Украины - книжка размером 2х3 см. В ней 160 страниц, на которых вручную было написано более 9 тыс. букв - каждая не больше 1 мм. Но миниатюра вместила только десятую часть текста оригинала.
Книга весит всего 15 г. Автор - художник-график Игорь Степанов, - потратил на ее создание около двух месяцев.
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