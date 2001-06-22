В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон

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Сегодня в Крыму могут принять новую Конституцию. Текст новой конституции республики Крым, над которой работают крымские юристы и московские эксперты, будет готов к 8 апреля.

Сегодня в Украине празднуется 17-ая годовщина со дня принятия Конституции. В связи с этим в Киеве сегодня пройдёт ряд официальных мероприятий, на которых будут присутствовать представители местных властей и высшие чины государства. В пресс-службе Кабмина сообщили о том, что в этот день Николай Азаров примет участие в церемонии