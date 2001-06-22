» » В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
Раздел: Украина  
0

В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон

В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон Интересные факты о Конституции.

Конституция Украины - основополагающий закон в стране. Она определяет, что единственный источник власти - народ. Что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность. И что права и свободы человека, их гарантии определяют направления деятельности страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

28 июня, в День Конституции Украины, рассказываем самые интересные факты про Основной Закон.

Писали украинскую Конституцию целых шесть лет - с 1990-го по 1996 год. На финальном этапе ее принятие оказалось под угрозой срыва из-за разногласий между президентом Леонидом Кучмой и Верховной Радой.

Но в конечном итоге Основной Закон Украины был принят в 9:18 утра 28 июня 1996 года. За него отдали голоса 315 народных депутатов (при 300 необходимых), и голосовали они отдельно за каждую статью. Для этого Рада была вынуждена непрерывно проработать 24 часа.

В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон


"Є Конституція!", - такими словами председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования. Основной Закон вступил в силу со дня принятия. После ночи работы для депутатов устроили небольшой банкет с шампанским и конфетами.



"Отцом" Конституции Украины считается нардеп Михаил Сирота, который возглавлял Временную специальную комиссию по доработке проекта.

В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон


Народные депутаты поздравляют Михаила Сироту

Из всех постсоветских республик, Украина приняла Конституцию последней. А международное сообщество признало ее одной из самых демократических в мире.

28 июня - день исторического голосования - государственный праздник и официальный выходной в Украине. Это единственный праздник, закрепленный в самой Конституции. А весь действующий Основной Закон состоит из 15 разделов и 161 статьи.

В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон


С помощью Конституции каждый президент Украины приносит присягу на верность народу, положив руку на нее и Пересопницкое Евангелие.

В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон


Инаугурация Петра Порошенко

Читайте также: Ночь Конституции: как депутаты принимали Основной закон 1996 года. Фото

А в 2011 году была презентовала первая миниатюрная Конституция Украины - книжка размером 2х3 см. В ней 160 страниц, на которых вручную было написано более 9 тыс. букв - каждая не больше 1 мм. Но миниатюра вместила только десятую часть текста оригинала.

В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон


Книга весит всего 15 г. Автор - художник-график Игорь Степанов, - потратил на ее создание около двух месяцев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: День Конституции, праздник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:03 » Автор: Анна Мартынова
     63
     0

Похожие новости по теме

В Украине объяснили, зачем фиксировать курс на интеграцию в НАТО в конституции В Украине объяснили, зачем фиксировать курс на интеграцию в НАТО в конституции

Такие изменения помогут "законсервировать" курс Украины.

В «ДНР» собираются создать «народный трибунал» В «ДНР» собираются создать «народный трибунал»

Захарченко утверждает, что закон о реинтеграции Донбасса "дает полную свободу на нарушение Конституции Украины".

Блокировка медреформы: названы основные причины Блокировка медреформы: названы основные причины

Депутаты заблокировали проект из-за многочисленных нарушений.

Сегодня крымчане могут получить новый главный закон полуострова Сегодня крымчане могут получить новый главный закон полуострова

Сегодня в Крыму могут принять новую Конституцию. Текст новой конституции республики Крым, над которой работают крымские юристы и московские эксперты, будет готов к 8 апреля.

Сегодня в Украине празднуется День Конституции Сегодня в Украине празднуется День Конституции

Сегодня в Украине празднуется 17-ая годовщина со дня принятия Конституции. В связи с этим в Киеве сегодня пройдёт ряд официальных мероприятий, на которых будут присутствовать представители местных властей и высшие чины государства. В пресс-службе Кабмина сообщили о том, что в этот день Николай Азаров примет участие в церемонии

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх