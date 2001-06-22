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Раздел: Украина  
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Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов

Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов Группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации.

12 народных депутатов просят суд признать незаконным и отменить постановление Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг от 28 декабря 2017 года "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Как отмечается, истцы просят суд признать незаконным постановление НКРЭ от 28 декабря 2017 года "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены на 2018 год" и отменить его в полном объеме.

Истцами в данном административном иске указаны депутаты Андрей Вадатурский, Виктория Войцицкая, Владислав Голуб, Игорь Гузь, Сергей Лещенко, Ярослав Маркевич, Алексей Мушак, Мустафа Найем, Тарас Пастух, Егор Соболев, Елена Сотник, Виктор Чумак.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - сообщает пресс-служба.

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook напомнил, что в декабре 2017 года президент Петр Порошенко назначил временных членов Нацкомиссии по тарифам.

"Те уже через два дня после назначения начали пачками выдавать решения. Так 28 декабря была повышена цена электроэнергии на 16,2%", - написал Герус.

По его словам, если суд удовлетворит иск народных депутатов, цена электроэнергии может быть снижена на 16%.

В конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1,562 гривни за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% было выше предыдущего показателя.

Согласно проекту решения, рост оптовой рыночной цены обусловлен инфляцией, ростом зарплат, девальвацией гривни, а также повышением цен на газ на 16,7% и уголь (на 38,3%), цена которого рассчитывается на основе европейского индекса с учетом доставки в Украины (так называемая формула "Роттердам+").

На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

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Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
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 Теги: ДТЭК, Депутаты, тариф

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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