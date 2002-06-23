Раздел: Украина
Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
Также ликвидировали 9 боевиков.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 28 раз открывали огонь по позициям подразделений ОС, 9 из которых - из тяжелого вооружения, передает Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.
На луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.
Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял украинские позиции у Светлодарска и Новозвановки.
Вследствие огневых провокаций один защитник Украины погиб и еще один ранен.
Обстрелы были и в районе населенного пункта Южное, что на горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы.
Сообщается, что мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.
На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка. Здесь один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.
Оставалась напряженная ситуация на мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по украинским позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния.
Так, враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Огневому воздействию также подверглись позиции ООС в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Гнутово, Новотроицкое и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.
Читайте также: Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск активности не проявляли.
По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 ранены.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 28 раз открывали огонь по позициям подразделений ОС, 9 из которых - из тяжелого вооружения, передает Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.
На луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.
Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял украинские позиции у Светлодарска и Новозвановки.
Вследствие огневых провокаций один защитник Украины погиб и еще один ранен.
Обстрелы были и в районе населенного пункта Южное, что на горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы.
Сообщается, что мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского.
На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка. Здесь один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения.
Оставалась напряженная ситуация на мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по украинским позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния.
Так, враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Огневому воздействию также подверглись позиции ООС в районе населенных пунктов Водяное, Лебединский, Гнутово, Новотроицкое и Широкино. Потерь среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.
Читайте также: Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск активности не проявляли.
По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 8 ранены.
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