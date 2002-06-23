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Раздел: Украина  
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В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ

В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕУ ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев оценил шансы возвращения России в Ассамблею этой осенью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, реагируя на решение Бюро ПАСЕ о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в Ассамблее, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи. Все решится в октябре на сессии ПАСЕ.

Лобби будет безумное. Реально, шансы 50/50 - останется ли ПАСЕ важным органом, или будет поддаваться шантажисту за восстановление финансирования и потеряет уважение", - написал украинский депутат.

По его словам, в случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 году Арьев "не видит необходимости дальше работать в самодискредитований организации".

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Как известно, сейчас у ПАСЕ есть право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.
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 Теги: ПАСЕ, Россия

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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