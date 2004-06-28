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Раздел: Украина  
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На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков

На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиковОккупанты обстреливали из минометов, гранатометов и пулеметов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях.

За минувшие сутки и ночь 30 июня незаконные вооруженные формирования 36 раз открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на страницу пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что украинские подразделения ликвидировали трех боевиков и двоих ранили.

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Сепаратисты использовали минометы, гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Новозвановки, Новотошковского и Крымского (Луганская область), а также Новомихайловки, Светлодарска, Травневого, Луганского, Авдеевки, Марьинки, Верхнеторецкого, Невельского, Павлополя, Водяного, Лебединского, Широкино и Гнутово (Донецкая область), говорится в сводке.
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 Теги: ООС, военные, боевики

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Сегодня, 09:02 » Автор: Ульяна Воликовская
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