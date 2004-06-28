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Раздел: Украина  
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Саакашвили рассказал о своих планах в Украине

Саакашвили рассказал о своих планах в УкраинеОн больше не имеет президентских амбиций.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своих президентских планах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Политик сообщил, что больше не имеет президентских амбиций.

"Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться. Я действительно не продаюсь, не покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – отметил Саакашвили.

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При этом он добавил, что у обоих стран есть "великое будущее".

"И в том числе через прямую народную демократию, через использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров, новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное, сделать рывок в будущее", – подчеркнул Саакашвили.
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 Теги: Саакашвили, Украина

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Сегодня, 18:25 » Автор: Едгар Букмирза
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