Саакашвили рассказал о своих планах в Украине

Он больше не имеет президентских амбиций.



Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своих президентских планах.



Об этом пишет



Политик сообщил, что больше не имеет президентских амбиций.



"Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться. Я действительно не продаюсь, не покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – отметил Саакашвили.



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При этом он добавил, что у обоих стран есть "великое будущее".



"И в том числе через прямую народную демократию, через использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров, новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное, сделать рывок в будущее", – подчеркнул Саакашвили. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своих президентских планах.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Политик сообщил, что больше не имеет президентских амбиций."Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться. Я действительно не продаюсь, не покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – отметил Саакашвили.При этом он добавил, что у обоих стран есть "великое будущее"."И в том числе через прямую народную демократию, через использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров, новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное, сделать рывок в будущее", – подчеркнул Саакашвили.



