Раздел: Украина
Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
Он больше не имеет президентских амбиций.
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своих президентских планах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Политик сообщил, что больше не имеет президентских амбиций.
"Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться. Я действительно не продаюсь, не покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – отметил Саакашвили.
Читайте также: Саакашвили рассказал о своих планах
При этом он добавил, что у обоих стран есть "великое будущее".
"И в том числе через прямую народную демократию, через использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров, новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное, сделать рывок в будущее", – подчеркнул Саакашвили.
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили рассказал о своих президентских планах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Политик сообщил, что больше не имеет президентских амбиций.
"Нет, я не буду баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины. Но я думаю, что и Грузия, и Украина стряхнут с себя олигархов. Я думаю, что есть основания олигархам и в Украине, и в Грузии меня бояться. Я действительно не продаюсь, не покупаюсь, не капитулирую перед ними, их не боюсь и буду на них дальше наезжать, потому что я очень люблю эти страны", – отметил Саакашвили.
Читайте также: Саакашвили рассказал о своих планах
При этом он добавил, что у обоих стран есть "великое будущее".
"И в том числе через прямую народную демократию, через использование новых технологий. Там не надо искать новых лидеров, новых мессий. Просто нужно использовать все, что есть современное, сделать рывок в будущее", – подчеркнул Саакашвили.
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