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Раздел: Украина  
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Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ

Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУТакже боевики нарушили перемирие.

Большому количеству обстрелов подверглись защитники мариупольского направления. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты за сутки 30 июня 26 раз применяли прицельный огонь по украинским позициям, ранен боец ВСУ. Об этом сообщается в сводке штаба ООС в соцсети Facebook.

На луганском направлении в районе Новотошковского велся огонь по нашим позициям из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении враг проявлял активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево.

На донецком направлении противник применял в основном гранатометы и стрелковое оружие по защитникам Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

"За прошлые сутки большому количеству обстрелов подверглись защитники мариупольского направления. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово", - сообщили в штабе.

Несмотря на принятое Трехсторонней контактной группой в Минске перемирие с 00:00 часов 1 июля, сепаратисты на протяжении текущих суток уже дважды открывали огонь по нашим защитникам - в районе Зайцево и Новоалександровки.

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По данным разведки, в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР противника, один сепаратист ранен.
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 Теги: ВСУ, ООС

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Сегодня, 09:11 » Автор: Анна Мартынова
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