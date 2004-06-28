Раздел: Украина
Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
Он "обсудил с Путиным воссоединение Крыма с Россией".
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы 2016 года и деятельность РФ в свете предстоящих выборов в американский Конгресс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - отметил Болтон и добавил, что Путин в свою очередь заявил о невмешивательстве РФ в американские выборы.
В эфире телеканала Fox News Болтон отметил, что Трамп "очень хочет понять позицию РФ, и, что возможно, более важно, чтобы Путин понял нашу позицию".
Говоря о якобы заявлениях Трампа в Канаде относительно Крыма, Болтон отметил: "Я не слышал, чтобы он это говорил".
В свою очередь российский ТАСС со ссылкой на CBS сообщил, что Путин и Болтон "остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине".
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По словам Болтона, во время визита в Москву он "обсудил с Путиным воссоединение Крыма с Россией".
"Путин был предельно ясен со мной в этом вопросе, и я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по Украине. Это не позиция Соединенных Штатов", - отметил Болтон, пишет ТАСС.
Встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы 2016 года и деятельность РФ в свете предстоящих выборов в американский Конгресс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - отметил Болтон и добавил, что Путин в свою очередь заявил о невмешивательстве РФ в американские выборы.
В эфире телеканала Fox News Болтон отметил, что Трамп "очень хочет понять позицию РФ, и, что возможно, более важно, чтобы Путин понял нашу позицию".
Говоря о якобы заявлениях Трампа в Канаде относительно Крыма, Болтон отметил: "Я не слышал, чтобы он это говорил".
В свою очередь российский ТАСС со ссылкой на CBS сообщил, что Путин и Болтон "остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине".
Читайте также: Известный актер в своих карикатурах высмеял Трампа за связи с Путиным
По словам Болтона, во время визита в Москву он "обсудил с Путиным воссоединение Крыма с Россией".
"Путин был предельно ясен со мной в этом вопросе, и я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по Украине. Это не позиция Соединенных Штатов", - отметил Болтон, пишет ТАСС.
Встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.
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