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Раздел: Украина  
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Советник Трампа обсудил с Путиным Украину

Советник Трампа обсудил с Путиным УкраинуОн "обсудил с Путиным воссоединение Крыма с Россией".

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы 2016 года и деятельность РФ в свете предстоящих выборов в американский Конгресс.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - отметил Болтон и добавил, что Путин в свою очередь заявил о невмешивательстве РФ в американские выборы.

В эфире телеканала Fox News Болтон отметил, что Трамп "очень хочет понять позицию РФ, и, что возможно, более важно, чтобы Путин понял нашу позицию".

Говоря о якобы заявлениях Трампа в Канаде относительно Крыма, Болтон отметил: "Я не слышал, чтобы он это говорил".

В свою очередь российский ТАСС со ссылкой на CBS сообщил, что Путин и Болтон "остались каждый при своем мнении после обсуждения событий в Украине".

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По словам Болтона, во время визита в Москву он "обсудил с Путиным воссоединение Крыма с Россией".

"Путин был предельно ясен со мной в этом вопросе, и я ответил, что каждому из нас придется остаться при своем мнении по Украине. Это не позиция Соединенных Штатов", - отметил Болтон, пишет ТАСС.

Встреча Болтона и Путина состоялась 27 июня в Кремле в расширенном составе и продолжалась два часа. В переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также посол США в РФ Джон Хантсман.
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 Теги: Советник Трамп, Путин, Украина

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Сегодня, 20:54 » Автор: Едгар Букмирза
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