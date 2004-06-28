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Раздел: Украина  
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Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие

Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемириеОбошлось без потерь.

Враг, пренебрегая решением ТКГ по установлению "хлебного перемирия", проявлял невысокую активность практически по всей линии соприкосновения, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Сепаратисты за прошедшие сутки вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 25 обстрелов, потерь среди украинских военных нет. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты, пренебрегая решением ТКГ по установлению так называемого хлебного перемирия, проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи, неуклонно придерживались режима прекращения огня и не поддавались на провокации врага. Адекватный ответ давали только тогда, когда действия агрессора несли прямую угрозу нашим военнослужащим и мирному населению", - говорится в отчете.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наших защитников Троицкого сепаратисты провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

Противник также открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении враг развернул боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - из минометов калибром 120 мм обстреляли Зайцево, по позициям в районе Гладосово отработала БМП.

На донецком направлении на протяжении прошлых суток было тихо.

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Неспокойно было на мариупольского направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.
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 Теги: боевики, ООС

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Сегодня, 09:46 » Автор: Анна Мартынова
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