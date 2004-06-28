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Раздел: Украина  
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В зоне ООС ранили украинского бойца

В зоне ООС ранили украинского бойцаБоевики 21 раз открывали огонь.

Вчера, 2 июля, в районе проведения операции Объединенных сил ранения получил украинский военнослужащий, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.media.

В пресс-центре штаба ООС уточняется, что украинский боец был ранен в районе Новолуганского.

«Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения», — говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил.
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 Теги: ООС, ранение

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Сегодня, 09:43 » Автор: Анна Мартынова
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