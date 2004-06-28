Раздел: Украина
Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
Цель действий ВР - минимизировать влияние информационной пропаганды.
На территории Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти осуществляют свои полномочия, предлагается устанавливать отдельные тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке, доставляемых на территории данных областей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Соответствующий законопроект № 8114 Верховная Рада приняла за основу на вечернем планерном заседании 3 июля.
Указанная мера призвана создать более благоприятные условия для доступа граждан Украины, проживающих на указанных территориях, к подписке периодики в соответствии с отдельными тарифами, установленными для таких территорий, с целью противодействия вражеской пропаганде.
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Законопроект создаст правовую основу для установления таких тарифов, что позволит уменьшить их до минимальных ставок. Цель таких действий - минимизировать влияние информационной пропаганды страны-агрессора.
На территории Донецкой и Луганской областей, где органы госвласти осуществляют свои полномочия, предлагается устанавливать отдельные тарифы на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке, доставляемых на территории данных областей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Соответствующий законопроект № 8114 Верховная Рада приняла за основу на вечернем планерном заседании 3 июля.
Указанная мера призвана создать более благоприятные условия для доступа граждан Украины, проживающих на указанных территориях, к подписке периодики в соответствии с отдельными тарифами, установленными для таких территорий, с целью противодействия вражеской пропаганде.
Читайте также: Турчинов назвал лучший способ борьбы с российской пропагандой
Законопроект создаст правовую основу для установления таких тарифов, что позволит уменьшить их до минимальных ставок. Цель таких действий - минимизировать влияние информационной пропаганды страны-агрессора.
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