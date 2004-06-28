Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой

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МИД Украины сообщил, что упрощенный визовый режим с Европейским союзом вступит в силу с 1 июля этого года. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис. Сегодня в Брюсселе стороны подтвердили о завершении процедур к подготовке соглашения об усиленном