Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос

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Организатов Автомайдана сообщил о том, что его снова вызвали в милицию. Ранее сообщалось о том. что это уголовное производство было закрыто. о его словам, его снова вызвали на допрос на Владимирскую 15 в Киеве по делу о пикетировании "дома Захарченко". "Мне позвонил следователь с Владимирской, 15 и вызывает на допрос. Дело