Раздел: Украина
Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
Его сына тоже вызвали на допрос.
Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Стапана Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 25.11.1951 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10 час. 00 мин. в кабинет №1106 помещения Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащуку C. B., по адресу: г. Киев, вул. Резницкая, 13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", – говорится в сообщении прокуратуры.
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Степан Черновецкий вызывается на допрос к тому же следователю в рамках того же уголовного производства на 11 часов 17 июля.
Уголовное производство касается правонарушений, совершенных, по версии следствия, должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономики и Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", что нанесло государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен в период с марта 2010 года по февраль 2014 года.
Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого и его сына Стапана Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 25.11.1951 года рождения, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10 час. 00 мин. в кабинет №1106 помещения Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащуку C. B., по адресу: г. Киев, вул. Резницкая, 13/15 для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", – говорится в сообщении прокуратуры.
Читайте также: ГПУ прокомментировали задержание сына Черновецкого
Степан Черновецкий вызывается на допрос к тому же следователю в рамках того же уголовного производства на 11 часов 17 июля.
Уголовное производство касается правонарушений, совершенных, по версии следствия, должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономики и Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", что нанесло государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен в период с марта 2010 года по февраль 2014 года.
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