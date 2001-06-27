Раздел: Украина
Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
В сентябре 2017 года он помогал кандидату от "Единой России".
Российскому политтехнологу Алексею Ситникову на три года запретили въезд в Украину из-за его работы в оккупированном Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Апостроф".
Отмечается, что в сентябре 2017 года он помогал кандидату от "Единой России" Дмитрию Овсянникову выиграть "выборы" "губернатора" Севастополя. "Вести" сообщают, что его избирательной кампанией занималась компания Ситникова "Имидж-контакт".
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В конце 90-х, а также в период Оранжевой революции политтехнолог консультировал украинского политика Юлию Тимошенко, пишет издание.
Российскому политтехнологу Алексею Ситникову на три года запретили въезд в Украину из-за его работы в оккупированном Крыму.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Апостроф".
Отмечается, что в сентябре 2017 года он помогал кандидату от "Единой России" Дмитрию Овсянникову выиграть "выборы" "губернатора" Севастополя. "Вести" сообщают, что его избирательной кампанией занималась компания Ситникова "Имидж-контакт".
Читайте также: Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину
В конце 90-х, а также в период Оранжевой революции политтехнолог консультировал украинского политика Юлию Тимошенко, пишет издание.
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