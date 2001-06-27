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Раздел: Украина  
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Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину

Российскому политтехнологу запретили въезд в УкраинуВ сентябре 2017 года он помогал кандидату от "Единой России".

Российскому политтехнологу Алексею Ситникову на три года запретили въезд в Украину из-за его работы в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Апостроф".

Отмечается, что в сентябре 2017 года он помогал кандидату от "Единой России" Дмитрию Овсянникову выиграть "выборы" "губернатора" Севастополя. "Вести" сообщают, что его избирательной кампанией занималась компания Ситникова "Имидж-контакт".

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В конце 90-х, а также в период Оранжевой революции политтехнолог консультировал украинского политика Юлию Тимошенко, пишет издание.
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 Теги: политтехнолог, запрет, въезд в Украину

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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