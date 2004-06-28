» » Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
Раздел: Украина  
0

Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента

Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президентаНичто не может уверить президента США в нормальности подхода России.

Официальный представитель Белого дома Хоган Хидли утверждает, что президент США Дональд Трамп имеет четкую позицию накануне переговоров с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.

В частности, Хидли отметил, что официальный Вашингтон не намерен признавать аннексию Крыма и ни в коем случае не признает оккупированный полуостров территорией России.

Кроме того, как подчеркнул Хидли, Трамп не сомневается во вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и прекрасно понимает, что Россия не намерена признавать свои преступления перед Вашингтоном.

Читайте также: Соцсети «взорвались» из-за заявления Трампа о Крыме

К слову, ранее российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что Украина напрасно опасается возможного признания оккупированного Крыма российской территорией со стороны Трампа, так как подобный сценарий развития ситуации является утопичным.

Между тем авторитетные американские аналитики резонно отмечают, что в случае подобных реверансов Трампа в адрес Путина хозяин Белого дома может потерять кресло президента.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Крым, аннексия

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 20:17 » Автор: Едгар Букмирза
     144
     0

Похожие новости по теме

Советник Трампа обсудил с Путиным Украину Советник Трампа обсудил с Путиным Украину

Он "обсудил с Путиным воссоединение Крыма с Россией".

Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины

Путин сможет манипулировать мнением Трампа.

В Румынии сделали заявление об аннексии Крыма В Румынии сделали заявление об аннексии Крыма

Уже завтра в Крыму пройдут незаконные выборы президента РФ.

В США напомнили россиянам перед выборами, что Крым – это Украина В США напомнили россиянам перед выборами, что Крым – это Украина

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Оккупационные «власти» пригласили Трампа в Крым Оккупационные «власти» пригласили Трампа в Крым

Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать, считают "власти" полуострова.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх