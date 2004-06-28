Раздел: Украина
Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента
Ничто не может уверить президента США в нормальности подхода России.
Официальный представитель Белого дома Хоган Хидли утверждает, что президент США Дональд Трамп имеет четкую позицию накануне переговоров с российским главой Владимиром Путиным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.
В частности, Хидли отметил, что официальный Вашингтон не намерен признавать аннексию Крыма и ни в коем случае не признает оккупированный полуостров территорией России.
Кроме того, как подчеркнул Хидли, Трамп не сомневается во вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и прекрасно понимает, что Россия не намерена признавать свои преступления перед Вашингтоном.
Читайте также: Соцсети «взорвались» из-за заявления Трампа о Крыме
К слову, ранее российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что Украина напрасно опасается возможного признания оккупированного Крыма российской территорией со стороны Трампа, так как подобный сценарий развития ситуации является утопичным.
Между тем авторитетные американские аналитики резонно отмечают, что в случае подобных реверансов Трампа в адрес Путина хозяин Белого дома может потерять кресло президента.
Официальный представитель Белого дома Хоган Хидли утверждает, что президент США Дональд Трамп имеет четкую позицию накануне переговоров с российским главой Владимиром Путиным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazetavv.
В частности, Хидли отметил, что официальный Вашингтон не намерен признавать аннексию Крыма и ни в коем случае не признает оккупированный полуостров территорией России.
Кроме того, как подчеркнул Хидли, Трамп не сомневается во вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и прекрасно понимает, что Россия не намерена признавать свои преступления перед Вашингтоном.
Читайте также: Соцсети «взорвались» из-за заявления Трампа о Крыме
К слову, ранее российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что Украина напрасно опасается возможного признания оккупированного Крыма российской территорией со стороны Трампа, так как подобный сценарий развития ситуации является утопичным.
Между тем авторитетные американские аналитики резонно отмечают, что в случае подобных реверансов Трампа в адрес Путина хозяин Белого дома может потерять кресло президента.
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