Раздел: Украина
Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на Донбассе
Конфликт не останавливается.
Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что для России не существует "красных линий", и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
"Во-первых, для России нет "красных линий". Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно ли, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Порошенко.
Он также подчеркнул, что на Донбассе не замороженный конфликт, а война.
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"Это не замороженный конфликт. Это горячая война. Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированных территориях. Ничего больше", - добавил глава государства.
По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 года и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года.
"Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - отметил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что для России не существует "красных линий", и на Донбассе - не замороженный конфликт, а горячая война.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
"Во-первых, для России нет "красных линий". Если в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно ли, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", - отметил Порошенко.
Он также подчеркнул, что на Донбассе не замороженный конфликт, а война.
Читайте также: Это – очень горячая война: Волкер рассказал о ситуации на Донбассе
"Это не замороженный конфликт. Это горячая война. Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированных территориях. Ничего больше", - добавил глава государства.
По его словам, есть три важных документа - Минские соглашения от 5 сентября 2014 года и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года.
"Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, чем имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина", - отметил Порошенко.
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