Раздел: Украина
Диверсанты атаковали украинских военных близ Зайцево и Пивденного
Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В течение прошлых суток сепаратисты нарушали перемирие по всей линии столкновения. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник 19 раз открывал огонь по нашим позициям, из которых два раза - из тяжелого вооружения.
На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.
"За прошлые сутки противник также проявил себя на светлодарском направлении. Там позиции украинских военных обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий противника двое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
На горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Пивденного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы. Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся очередных средств вынудил противника отступить с потерями. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще шестеро - были ранены. В то же время вследствие активных действий противника ранения получили двое украинских военнослужащих.
На донецком направлении сепаратисты проявили активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Под вражеский огонь попали защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.
На мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь вынудить украинских военнослужащих открыть ответный огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелы попали позиции сил ООС у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.
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Отмечается, что сепаратисты в течение текущих суток три раза открывали огонь по позициям украинских военных. Враг на луганском направлении осуществил провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия. На мариупольском направлении из стрелкового оружия были обстреляны защитники Широкино и Талаковки. С украинской стороны потерь нет.
В течение прошлых суток сепаратисты нарушали перемирие по всей линии столкновения. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-центр штаба ООС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник 19 раз открывал огонь по нашим позициям, из которых два раза - из тяжелого вооружения.
На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.
"За прошлые сутки противник также проявил себя на светлодарском направлении. Там позиции украинских военных обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий противника двое украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
На горловском направлении враг применил по защитникам Зайцево и Пивденного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что стало прикрытием действий вражеской диверсионно-разведывательной группы. Благодаря правильной организации обороны намерения врага были раскрыты. Огонь из имеющихся очередных средств вынудил противника отступить с потерями. Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще шестеро - были ранены. В то же время вследствие активных действий противника ранения получили двое украинских военнослужащих.
На донецком направлении сепаратисты проявили активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Под вражеский огонь попали защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.
На мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь вынудить украинских военнослужащих открыть ответный огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелы попали позиции сил ООС у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.
Читайте также: Это горячая война: Порошенко рассказал, сколько единиц техники Россия имеет на Донбассе
Отмечается, что сепаратисты в течение текущих суток три раза открывали огонь по позициям украинских военных. Враг на луганском направлении осуществил провокацию в районе населенного пункта Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия. На мариупольском направлении из стрелкового оружия были обстреляны защитники Широкино и Талаковки. С украинской стороны потерь нет.
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