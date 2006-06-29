Раздел: Украина
В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
Всего с начала года на Донбассе погибли 150 человек из числа мирного населения, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ.
На Донбассе на прошлой неделе погибли 6 гражданских. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
По данным ОБСЕ, всего с начала года на Донбассе пострадали 150 человек из числа мирного населения.
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"На прошлой неделе еще 6 человек пополнили перечень жертв среди граджанского населения, который постоянно растет. С начала года СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения. В частности, 29 погибли и 121 был ранен. За этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов, и еще 34 получили ранения. Из-за срабатывания мин, которых там не должно было быть, мин, которые стороны пообещали изъять", - сообщил Хуг.
На Донбассе на прошлой неделе погибли 6 гражданских. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
По данным ОБСЕ, всего с начала года на Донбассе пострадали 150 человек из числа мирного населения.
Читайте также: Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
"На прошлой неделе еще 6 человек пополнили перечень жертв среди граджанского населения, который постоянно растет. С начала года СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения. В частности, 29 погибли и 121 был ранен. За этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов, и еще 34 получили ранения. Из-за срабатывания мин, которых там не должно было быть, мин, которые стороны пообещали изъять", - сообщил Хуг.
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