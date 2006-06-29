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Раздел: Украина  
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В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе

В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на ДонбассеВсего с начала года на Донбассе погибли 150 человек из числа мирного населения, сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ.

На Донбассе на прошлой неделе погибли 6 гражданских. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

По данным ОБСЕ, всего с начала года на Донбассе пострадали 150 человек из числа мирного населения.

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"На прошлой неделе еще 6 человек пополнили перечень жертв среди граджанского населения, который постоянно растет. С начала года СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 150 жертвах среди гражданского населения. В частности, 29 погибли и 121 был ранен. За этот год 15 человек погибли из-за срабатывания мин или неразорвавшихся боеприпасов, и еще 34 получили ранения. Из-за срабатывания мин, которых там не должно было быть, мин, которые стороны пообещали изъять", - сообщил Хуг.
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 Теги: ОБСЕ, потери, Донбасс

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Сегодня, 15:57 » Автор: Богдан Процив
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