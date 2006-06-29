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Раздел: Украина  
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Порошенко поблагодарил ЕС за продлении санкций против России

Порошенко поблагодарил ЕС за продлении санкций против России Санкции будут действовать еще год.

На своей странице Facebook Петр Порошенко поприветствовал решение ЕС о продлении экономических санкций против России до 31 января 2019 года.

По его словам, это проявление поддержки стран ЕС территориальной целостности и независимости Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.

«Наши требования четкие — полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, ввод миротворцев ООН, восстановление контроля над государственным рубежом, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма», — написал президент.

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Так же президентом было отмечено, что он собирается продолжить работу с лидерами ЕС по противодействию угрозам со стороны России, на следующей «украинской» неделе в Брюсселе.
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 Теги: Порошенко, ЕС, санкции

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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