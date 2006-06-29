Раздел: Украина
Порошенко поблагодарил ЕС за продлении санкций против России
Санкции будут действовать еще год.
На своей странице Facebook Петр Порошенко поприветствовал решение ЕС о продлении экономических санкций против России до 31 января 2019 года.
По его словам, это проявление поддержки стран ЕС территориальной целостности и независимости Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
«Наши требования четкие — полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, ввод миротворцев ООН, восстановление контроля над государственным рубежом, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма», — написал президент.
Читайте также: Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
Так же президентом было отмечено, что он собирается продолжить работу с лидерами ЕС по противодействию угрозам со стороны России, на следующей «украинской» неделе в Брюсселе.
На своей странице Facebook Петр Порошенко поприветствовал решение ЕС о продлении экономических санкций против России до 31 января 2019 года.
По его словам, это проявление поддержки стран ЕС территориальной целостности и независимости Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
«Наши требования четкие — полное выполнение Минских договоренностей, вывод российских войск с Донбасса, ввод миротворцев ООН, восстановление контроля над государственным рубежом, освобождение удерживаемых Россией украинских политических заключенных и заложников, возвращение Крыма», — написал президент.
Читайте также: Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
Так же президентом было отмечено, что он собирается продолжить работу с лидерами ЕС по противодействию угрозам со стороны России, на следующей «украинской» неделе в Брюсселе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
151
0
Также советуем посмотреть
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продлении санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
- В полиции работают разные люди
- В Сети отыскали еще одно сходство между Путиным и Гитлером
- Есть ли в Украине «гражданская война»
- Білий Дім – не лише місце роботи президентів
- «Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
Оставьте свой комментарий