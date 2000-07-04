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Раздел: Украина  
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Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области

Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской областиОсновной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Основной версией инцидента на Ровенском общевойсковом полигоне, в результате которого разорвался миномет, является нарушение мер безопасности во время проведения учений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В ведомстве добавили, что рассматривают несколько версий произошедшего.

На полигон выехала оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины, причиной инцидента является взрыв мины в канале ствола миномета.

В ведомстве добавили, что открыли криминлье производство по ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких лиц).

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Ранее сообщалось, что на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения.
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 Теги: полигон, взрыв

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Сегодня, 12:17 » Автор: Богдан Процив
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