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Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области

Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области

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