Раздел: Украина
Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
Следствие рассматривает две основные версии убийства полицейского - ограбление и профессиональная деятельность.
Глава Национальной полиции Сергей Князев подтвердил информацию об убийстве полицейского в Киеве, рассказав о погибшем. Об этом сообщает в пятницу, 6 июля, пресс-служба НПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вчера в полдень был убит работник Национальной полиции, который достаточно долго, с 1995 года работал в уголовной полиции Национальной полиции. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева ", - рассказал Князев.
По его словам, для проведения расследования была создана следственно-оперативная группа, в которую входят работника Национальной полиции, а также сотрудники СБУ.
Полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство, совершенное с целью ограбления. Другая - убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший.
Как сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова, убитым является полковник Дмитрий Глушак. У него остались родители, жена и шестилетний сын.
Читайте также: Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
Как сообщалось, тело застреленного в автомобиле полицейского утром 5 июля обнаружила прохожая.
Глава Национальной полиции Сергей Князев подтвердил информацию об убийстве полицейского в Киеве, рассказав о погибшем. Об этом сообщает в пятницу, 6 июля, пресс-служба НПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вчера в полдень был убит работник Национальной полиции, который достаточно долго, с 1995 года работал в уголовной полиции Национальной полиции. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева ", - рассказал Князев.
По его словам, для проведения расследования была создана следственно-оперативная группа, в которую входят работника Национальной полиции, а также сотрудники СБУ.
Полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство, совершенное с целью ограбления. Другая - убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший.
Как сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова, убитым является полковник Дмитрий Глушак. У него остались родители, жена и шестилетний сын.
Читайте также: Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
Как сообщалось, тело застреленного в автомобиле полицейского утром 5 июля обнаружила прохожая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
118
0
Также советуем посмотреть
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
- Об «импотенции» правоохранительных органов
- Як зберегти заощадження перед виборами
- Отец мечты: мужчина спас выступление дочери и стал звездой Сети
- Сложнее всего оставаться человеком, сталкиваясь с чужим мнением
- В зоне боевых действий на Донбассе ранен один военный
- "Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
- Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
Оставьте свой комментарий