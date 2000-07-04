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Раздел: Украина  
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Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском

Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейскомСледствие рассматривает две основные версии убийства полицейского - ограбление и профессиональная деятельность.

Глава Национальной полиции Сергей Князев подтвердил информацию об убийстве полицейского в Киеве, рассказав о погибшем. Об этом сообщает в пятницу, 6 июля, пресс-служба НПУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Вчера в полдень был убит работник Национальной полиции, который достаточно долго, с 1995 года работал в уголовной полиции Национальной полиции. Дмитрий Глушак был убит выстрелом из огнестрельного оружия в центре Киева ", - рассказал Князев.

По его словам, для проведения расследования была создана следственно-оперативная группа, в которую входят работника Национальной полиции, а также сотрудники СБУ.

Полиция отрабатывает несколько рабочих версий. Одна из них - это убийство, совершенное с целью ограбления. Другая - убийство, связанное со служебными обязанностями, которые выполнял потерпевший.

Как сообщила заместитель директора Департамента коммуникации НПУ Ольга Атаманова, убитым является полковник Дмитрий Глушак. У него остались родители, жена и шестилетний сын.

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Как сообщалось, тело застреленного в автомобиле полицейского утром 5 июля обнаружила прохожая.
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 Теги: убийство, полицейский

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Сегодня, 13:39 » Автор: Богдан Процив
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