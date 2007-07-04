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Раздел: Украина  
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Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова

Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат КалашниковаДля украинской армии модернизируют советский Автомат Калашникова.

Большинство экспертов считают, что автоматы Калашникова почти исчерпали возможности для модернизации, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Использование модернизаций способно дать возможности стрелку реализовать собственные навыки, увеличить ность стрельбы и уменьшить время прицеливания.

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 Теги: армия, автомат, модернизация

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Сегодня, 15:40 » Автор: Ульяна Воликовская
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