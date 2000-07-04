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Раздел: Украина  
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ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет

ООС: За сутки потерь среди украинских военных нетВ течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня возле Водяного и Широкино.

В пресс-службе Операции объединенных сил на своей странице в Facebook сообщили, что за прошедшие сутки, 7 июля, боевики 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Потерь в рядах украинской армии нет, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

На луганском направлении в районе населенных пунктов Старый Айдар и Крымское незаконные вооруженные формирования продолжили применять гранатометы и стрелковое оружие, а на светлодарском направлении – стреляли по Новолуганскому.

"На донецком направлении за прошедшие сутки было неспокойно в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое и Красногоровка. Здесь противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на мариупольском направлении бандформирования открывали огонь 6 раз, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие (Широкино, Водяное и Пищевик).

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В течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня возле Водяного и Широкино.
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 Теги: военные, боевики, ООС

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Сегодня, 09:04 » Автор: Ульяна Воликовская
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