На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу

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Причина остановки одного из энергоблоков пока не называется.

Кабинет Министров уже подготовил участок земли, на котором будет вестись строительство. Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, заявил в ходе брифинга в Кабмине