Раздел: Украина
На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу
Оперативники подозревают должностные лица предприятия в создании условий для возникновения чрезвычайной ситуации.
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с дирекцией госпредприятия НАЭК Энергоатом блокировали использование некачественного оборудования на предприятии Южно-Украинская АЭС.
Как сообщает пресс-служба СБУ, должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По версии следствия, чиновники закупили контрафактное электрооборудование для систем безопасности атомной электростанции.
Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.
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В СБУ отметили, что государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП НАЭК Энергоатом и руководство ОП Южно-Украинская АЭС принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с дирекцией госпредприятия НАЭК Энергоатом блокировали использование некачественного оборудования на предприятии Южно-Украинская АЭС.
Как сообщает пресс-служба СБУ, должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По версии следствия, чиновники закупили контрафактное электрооборудование для систем безопасности атомной электростанции.
Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.
Читайте также: Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
В СБУ отметили, что государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП НАЭК Энергоатом и руководство ОП Южно-Украинская АЭС принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.
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