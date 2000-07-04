» » На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу
Раздел: Украина  
0

На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу

На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофуОперативники подозревают должностные лица предприятия в создании условий для возникновения чрезвычайной ситуации.

Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с дирекцией госпредприятия НАЭК Энергоатом блокировали использование некачественного оборудования на предприятии Южно-Украинская АЭС.

Как сообщает пресс-служба СБУ, должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По версии следствия, чиновники закупили контрафактное электрооборудование для систем безопасности атомной электростанции.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

Читайте также: Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова

В СБУ отметили, что государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП НАЭК Энергоатом и руководство ОП Южно-Украинская АЭС принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: АЭС, катастрофа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:28 » Автор: Богдан Процив
     123
     0

Похожие новости по теме

Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова

Для украинской армии модернизируют советский Автомат Калашникова.

Чиновники закупили в «ДНР» оборудование для волынских шахт Чиновники закупили в «ДНР» оборудование для волынских шахт

Для шахт Волыни закупили оборудование на 25 млн грн.

На Южно-Украинской АЭС произошла остановка энергоблока На Южно-Украинской АЭС произошла остановка энергоблока

Причина остановки одного из энергоблоков пока не называется.

Украина отложила внедрение нового российского топлива Украина отложила внедрение нового российского топлива

Загрузка опытной партии ранее планировалась на 2014 год.

Американская компания займется строительством хранилища для ядерных отходов в Чернобыле Американская компания займется строительством хранилища для ядерных отходов в Чернобыле

Кабинет Министров уже подготовил участок земли, на котором будет вестись строительство. Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, заявил в ходе брифинга в Кабмине

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх