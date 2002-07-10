Раздел: Украина
Российские кураторы не исключают зачистку главаря боевиков «ДНР»
В оккупированном Донецке на осень 2018 года боевики запланировали проведение псевдовыборов главаря террористов.
Российскими кураторами не снимается с повестки дня возможность смены главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии "параллельной смены власти", отстранение президента и правительства Украины и властной верхушки ДНР", - отмечается в сообщении.
По данным военных экспертов, в рамках данной кампании руководитель пророссийского движения "Свои", активный участник так называемой русской весны, Лотов и бывший сотрудник "ГРУ МО ДНР" Комов принимают меры по дискредитацииЗахарченко.
"Лотов планирует получить контроль над ячейками ОО Оплот, действующих в РФ и в ДНР", - говорится в сообщении.
Источники в захваченном гибридными войсками РФ городе уточнили, что на осень боевики запланировали проведение псевдовыборов главаря пророссийских наемников. "Среди очевидных кандидатов пока только Захар (Захарченко, - ред.). Там, если нужно по результатам "нарисуют". Все решается в рашке, это же очевидно", - сказал дончанин Максим.
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Он уточнил, что у его знакомых еще остались проукраинские настроения, но "об этом они вслух на улице не говорят". "Потому, что боятся. На многих, к сожалению, продолжает действовать российская пропаганда", - добавил дончанин.
Российскими кураторами не снимается с повестки дня возможность смены главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии "параллельной смены власти", отстранение президента и правительства Украины и властной верхушки ДНР", - отмечается в сообщении.
По данным военных экспертов, в рамках данной кампании руководитель пророссийского движения "Свои", активный участник так называемой русской весны, Лотов и бывший сотрудник "ГРУ МО ДНР" Комов принимают меры по дискредитацииЗахарченко.
"Лотов планирует получить контроль над ячейками ОО Оплот, действующих в РФ и в ДНР", - говорится в сообщении.
Источники в захваченном гибридными войсками РФ городе уточнили, что на осень боевики запланировали проведение псевдовыборов главаря пророссийских наемников. "Среди очевидных кандидатов пока только Захар (Захарченко, - ред.). Там, если нужно по результатам "нарисуют". Все решается в рашке, это же очевидно", - сказал дончанин Максим.
Читайте также: Ситуация на Донбассе немного улучшилась
Он уточнил, что у его знакомых еще остались проукраинские настроения, но "об этом они вслух на улице не говорят". "Потому, что боятся. На многих, к сожалению, продолжает действовать российская пропаганда", - добавил дончанин.
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