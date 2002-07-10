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Раздел: Украина  
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Российские кураторы не исключают зачистку главаря боевиков «ДНР»

Российские кураторы не исключают зачистку главаря боевиков «ДНР»В оккупированном Донецке на осень 2018 года боевики запланировали проведение псевдовыборов главаря террористов.

Российскими кураторами не снимается с повестки дня возможность смены главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"В этом контексте обращает на себя внимание начатая Кремлем информационная кампания, направленная на популяризацию идеи возвращения Донбасса в состав Украины при условии "параллельной смены власти", отстранение президента и правительства Украины и властной верхушки ДНР", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, в рамках данной кампании руководитель пророссийского движения "Свои", активный участник так называемой русской весны, Лотов и бывший сотрудник "ГРУ МО ДНР" Комов принимают меры по дискредитацииЗахарченко.

"Лотов планирует получить контроль над ячейками ОО Оплот, действующих в РФ и в ДНР", - говорится в сообщении.

Источники в захваченном гибридными войсками РФ городе уточнили, что на осень боевики запланировали проведение псевдовыборов главаря пророссийских наемников. "Среди очевидных кандидатов пока только Захар (Захарченко, - ред.). Там, если нужно по результатам "нарисуют". Все решается в рашке, это же очевидно", - сказал дончанин Максим.

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Он уточнил, что у его знакомых еще остались проукраинские настроения, но "об этом они вслух на улице не говорят". "Потому, что боятся. На многих, к сожалению, продолжает действовать российская пропаганда", - добавил дончанин.
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 Теги: боевики, главарь, зачистка

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Сегодня, 10:29 » Автор: Богдан Процив
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