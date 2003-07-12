Раздел: Украина
Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
Порошенко напомнил странам об обязательствах перед Украиной.
Пресс-служба президента Украины сообщила о том, что во время симпозиума на саммите НАТО Петр Порошенко напомнил странам, которые подписали Будапештский меморандум, о выполнении обязательств относительно гарантий безопасности Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Порошенко подчеркнул, что Украина отказалась от ядерного потенциала в обмен на другую гарантию безопасности — Будапештский меморандум. «Мы отказались от третьего крупнейшего арсенала и взамен получили гарантии от США, Великобритании, Франции, Китая и России. Где сейчас эти гарантии?», — задал вопрос Порошенко.
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Он также подчеркнул, что в течение четырех лет Украина осуществляла евроинтеграционные шаги — было ратифицировано Соглашение об ассоциации, введен безвизовый режим для украинцев, заработала зона свободной торговли с Европейским союзом. На сегодня почти 50% украинской торговли ведется с ЕС.
Пресс-служба президента Украины сообщила о том, что во время симпозиума на саммите НАТО Петр Порошенко напомнил странам, которые подписали Будапештский меморандум, о выполнении обязательств относительно гарантий безопасности Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Порошенко подчеркнул, что Украина отказалась от ядерного потенциала в обмен на другую гарантию безопасности — Будапештский меморандум. «Мы отказались от третьего крупнейшего арсенала и взамен получили гарантии от США, Великобритании, Франции, Китая и России. Где сейчас эти гарантии?», — задал вопрос Порошенко.
Читайте также: Парубий выступил в американском Конгрессе с напоминанием о Будапештском меморандуме
Он также подчеркнул, что в течение четырех лет Украина осуществляла евроинтеграционные шаги — было ратифицировано Соглашение об ассоциации, введен безвизовый режим для украинцев, заработала зона свободной торговли с Европейским союзом. На сегодня почти 50% украинской торговли ведется с ЕС.
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