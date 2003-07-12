» » Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
Раздел: Украина  
0

Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме

Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандумеПорошенко напомнил странам об обязательствах перед Украиной.

Пресс-служба президента Украины сообщила о том, что во время симпозиума на саммите НАТО Петр Порошенко напомнил странам, которые подписали Будапештский меморандум, о выполнении обязательств относительно гарантий безопасности Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.

Порошенко подчеркнул, что Украина отказалась от ядерного потенциала в обмен на другую гарантию безопасности — Будапештский меморандум. «Мы отказались от третьего крупнейшего арсенала и взамен получили гарантии от США, Великобритании, Франции, Китая и России. Где сейчас эти гарантии?», — задал вопрос Порошенко.

Читайте также: Парубий выступил в американском Конгрессе с напоминанием о Будапештском меморандуме

Он также подчеркнул, что в течение четырех лет Украина осуществляла евроинтеграционные шаги — было ратифицировано Соглашение об ассоциации, введен безвизовый режим для украинцев, заработала зона свободной торговли с Европейским союзом. На сегодня почти 50% украинской торговли ведется с ЕС.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Порошенко, НАТО, Украина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
     130
     0

Похожие новости по теме

Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕС Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕС

Украина "будет решительно продолжать путь реформ".

Украина инициирует встречу ведущих стран мира Украина инициирует встречу ведущих стран мира

Глава МИД Украины предлагает провести консультации с участием всех сторон Будапештского меморандума.

Порошенко рассказал, когда Украина будет готова к НАТО Порошенко рассказал, когда Украина будет готова к НАТО

Украинская армия еще не готова, чтобы стать совместимой с НАТО.

НАТО не готово пригласить Украину к себе, - Порошенко НАТО не готово пригласить Украину к себе, - Порошенко

Президент пока не верит в то, что Украина станет частью НАТО.

Президент знает, сколько и какого оружия не хватает для окончания войны на Донбассе Президент знает, сколько и какого оружия не хватает для окончания войны на Донбассе

Петр Порошенко рассказал, сколько и какого американского оружия надо Украине для окончания войны на Донбассе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх