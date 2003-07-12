Раздел: Украина
На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
Впервые за шесть дней в зоне ООС использовали запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушали режим прекращения огня. Вследствие активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 13 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На луганском и горловском направлениях было тихо. На попаснянском и светлодарском сепаратисты стреляли в районах населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.
На донецком направлении противник 8 раз обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.
На мариупольском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов.. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик.
"Наряду с этим, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток сепаратисты 2 раза нарушили режим прекращения огня на донецком и мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ возле Марьинки и Талаковки.
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Отметим, ранее в ОБСЕ заявили, что перемирие, объявленное с 1 июля, приносит результаты.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушали режим прекращения огня. Вследствие активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 13 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На луганском и горловском направлениях было тихо. На попаснянском и светлодарском сепаратисты стреляли в районах населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.
На донецком направлении противник 8 раз обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.
На мариупольском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 14 обстрелов.. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик.
"Наряду с этим, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток сепаратисты 2 раза нарушили режим прекращения огня на донецком и мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ возле Марьинки и Талаковки.
Читайте также: Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
Отметим, ранее в ОБСЕ заявили, что перемирие, объявленное с 1 июля, приносит результаты.
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