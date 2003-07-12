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На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов

На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов

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За сутки в зоне боевых действий ранен один военный В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные силы 30 раз нарушали перемирие, один украинский военный ранен.