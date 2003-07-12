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Раздел: Украина  
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Балуху отказали в условно-досрочном освобождении

Балуху отказали в условно-досрочном освобожденииСудья удовлетворил ходатайство прокурора о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору.

Подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении (УДО) украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии.

В начале судебного заседания прокурор подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор.

Судья удовлетворил данное ходатайство прокурора.

Напомним, 5 июля в Крыму суд приговорил Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей. Он получил такой тюремный срок по совокупности двух уголовных дел.

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Как известно, 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО.
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 Теги: Балух

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Сегодня, 15:50 » Автор: Богдан Процив
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