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Раздел: Украина  
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Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой

Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовойУкраинские бойцы на Донбассе получают 15-17 тысяч.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые воюют на передней линии обороны на оккупированном Донбассе, получают 15-17 тысяч гривен в месяц.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью газете "Высокий замок".

Военнослужащий на передней линии получает 15-17 тысяч гривен. Понимаю, что это недостаточные деньги за риск жизнью. Зарплаты военных зависят от экономической ситуации в государстве. Государство платит своим защитникам сейчас столько, сколько сейчас может,
– рассказал он.

По словам генерал-лейтента, такую сумму бойцам платят не так давно, а раньше зарплаты были еще меньше.

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"Основная мотивация украинских бойцов – не деньги. Таких, кто идет в армию ради денег, здесь презрительно называют гастарбайтерами", – добавил Наев.
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 Теги: военные, Донбасс, ООС

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Сегодня, 16:09 » Автор: Богдан Процив
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