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Раздел: Украина  
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В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери

В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей материИсточники сообщают, что 20-летний сын погибшей четыре дня пытался вернуть ее к жизни.

В Николаеве 20-летний парень четыре дня прожил в одной квартире с трупом своей 41-летней матери. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом пишет Преступности.НЕТ со ссылкой на источники в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Отмечается, что умершая женщина была торговым агентом. Она не выходила на работу с понедельника. Обеспокоенные сотрудники пришли к ней домой на улицу Николаевскую, чтобы узнать, что случилось с женщиной.

"Сын открывает двери, у него спрашивают, где мама, а он сказал: "Все нормально, я маму воскрешаю", - рассказал собеседник издания.

Сотрудники обнаружили в квартире труп, который, судя по всему, пролежал там четыре дня. На место вызвали полицию.

Внешних признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружили. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты.

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По предварительным данным, сын женщины на психиатрическом учете не состоит.
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 Теги: труп, женщина

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Сегодня, 17:37 » Автор: Богдан Процив
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