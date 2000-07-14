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Украина получит от Airbus 55 вертолетов

Украина получит от Airbus 55 вертолетовВертолеты будут использоваться для обеспечения общественного порядка.

Украина и авиагигант "Airbus helicopters" подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Об этом 14 июля сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Согласно соглашению, Украина получит 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125. Сумма контракта составила 555 млн евро.

"Соглашение учитывает как закупку вертолетов, так и техническую поддержку и обучение пилотов и обслуживающего персонала. Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов", - отметили в правительстве.

Предполагается, что вертолеты будут использоваться для обеспечения общественного порядка, антитеррористических мероприятий, охраны государственной границы, воздушной разведки, охраны особо важных объектов, аэромедицинской эвакуации, доставки оперативных групп реагирования и спасателей, проведения поисково-спасательных работ и даже тушения пожаров.

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Как отметил глава правительства Владимир Гройсман, контракт предусматривает поставки "беспрецедентного объема" техники и "открывает новые возможности сотрудничества".
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 Теги: Украина, Airbus, вертолет

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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