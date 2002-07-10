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Раздел: Украина  
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Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича

Суд начал допрос экс-начальника охраны ЯнуковичаКонстантин Кобзарь "постоянно получал информацию об угрозе жизни президента".

Оболонский районный суд Киева начал допрос бывшего начальника службы безопасности экс-президента Виктора Януковича Константина Кобзаря как свидетеля по делу о государственной измене. Допрос проходит по видеосвязи из аннексированного Россией Крыма.

Кобзарь заявил, что находился с Януковичем в служебных отношениях. Он отметил, что во время Евромайдана постоянно получал информацию об угрозах жизни Януковичу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Угроза жизни Президента Януковича постоянно нарастала... поступала оперативная информация о минировании трассы по маршруту проезда, были попытки блокировки выезда из резиденции и въезда в Администрацию Президента, блокировались дороги", - рассказал Кобзарь.

Он также сказал, что 19 февраля 2014 года Янукович с удивлением воспринял информацию о стрельбе в центре Киева и опасался прибытия к Администрации Президента большого количества митингующих.

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Напомним, суд пытался перейти к дебатам по делу еще 3 мая, однако вернулся к допросам свидетелей по ходатайству защиты. Ожидается, что рассмотрение дела завершится в начале августа.
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 Теги: Янукович, суд

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Сегодня, 11:50 » Автор: Богдан Процив
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