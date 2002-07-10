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Раздел: Украина  
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На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма

На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате КрымаОбстоятельства смерти российских военных неизвестны.

Украинские бойцы на Донбассе ликвидировали двух военнослужащих РФ, участвовавших ранее в оккупации Крыма.

Об этом сообщается в соцсетях со ссылкой на сообщества российских оккупационных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В частности, речь идет о старшем технике роты (пунктов управления) батальона связи гибридных войск РФ Мазудине Неджефове и водителе из того же подразделения ВС РФ Имидваре Айдамирове.

Судя по всему, указанные россияне были уничтожены еще в 2017 году, однако в открытых источниках информация об их смерти появилась только сейчас.

Согласно имеющимся данным, Айдамиров был госпитализирован с ранением 15 августа, а умер он 24 августа.

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Кроме того, информации об обстоятельствах ликвидации российских военных также нет.
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 Теги: боевики, Донбасс, Крым

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Сегодня, 12:03 » Автор: Богдан Процив
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