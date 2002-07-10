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Раздел: Украина  
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Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»

Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»Остатки взорвавшегося миномета переданы в лабораторию КПИ.

Министр обороны Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу металла миномета "Молот", который взорвался на полигоне в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Министр поручил провести дополнительную экспертизу на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". В настоящее время образцы переданы в лабораторию.

Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.

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Напомним, ранее замминистра обороны Игорь Павловский заявил, что следственный эксперимент подтвердил, что причиной взрыва миномета на Ровеенском полигоне 6 июля стала двойная зарядка оружия. В то же время эксперты не считают это единственно возможной причиной.
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 Теги: Молот, экспертиза

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Сегодня, 13:24 » Автор: Богдан Процив
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