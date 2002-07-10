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Раздел: Украина  
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Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным

Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с ПутинымПрезидент США не упомянул о крымском вопросе.

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации", - отметил Путин.

"У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом ... Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все", - добавил он.

Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

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Напомним, на саммите НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.
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 Теги: Трамп, Путин, Крым

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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