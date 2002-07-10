Раздел: Украина
В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
Клиентками этого заведения были около 1 тысячи женщин.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что силовики разоблачили масштабную преступную схему по незаконной организации суррогатного материнства в Украине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Сейчас уже известно, что Луценко говорил о клинике BioTexCom.
Кроме того генпрокурор рассказал, что клиентками этого заведения были около 1 тысячи женщин. В основном из малообеспеченных семей и жителей прифронтовой зоны.
Луценко добавил, что после запрета такого вида деятельности в Индии, большинство дельцов "перебрались" в Украину, ведь именно в нашей стране эта сфера деятельности мало урегулирована.
"После принятия властями Индии решение о запрете коммерческого суррогатного материнства, центр такой деятельности сфокусировался в том числе на Украине. Мы сейчас является одним из крупнейших операторов этого малоурегулированной в нашей стране бизнеса", - сообщил генпрокурор.
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Как пояснил Луценко, по украинскому законодательству, ДНК ребенка, которого выносила суррогатная мать, должно совпадать с ДНК будущих родителей.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что силовики разоблачили масштабную преступную схему по незаконной организации суррогатного материнства в Украине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Сейчас уже известно, что Луценко говорил о клинике BioTexCom.
Кроме того генпрокурор рассказал, что клиентками этого заведения были около 1 тысячи женщин. В основном из малообеспеченных семей и жителей прифронтовой зоны.
Луценко добавил, что после запрета такого вида деятельности в Индии, большинство дельцов "перебрались" в Украину, ведь именно в нашей стране эта сфера деятельности мало урегулирована.
"После принятия властями Индии решение о запрете коммерческого суррогатного материнства, центр такой деятельности сфокусировался в том числе на Украине. Мы сейчас является одним из крупнейших операторов этого малоурегулированной в нашей стране бизнеса", - сообщил генпрокурор.
Читайте также: В Украине раскрыли новую схему интернет-мошенников
Как пояснил Луценко, по украинскому законодательству, ДНК ребенка, которого выносила суррогатная мать, должно совпадать с ДНК будущих родителей.
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