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Раздел: Украина  
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В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми

В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьмиКлиентками этого заведения были около 1 тысячи женщин.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что силовики разоблачили масштабную преступную схему по незаконной организации суррогатного материнства в Украине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Сейчас уже известно, что Луценко говорил о клинике BioTexCom.

Кроме того генпрокурор рассказал, что клиентками этого заведения были около 1 тысячи женщин. В основном из малообеспеченных семей и жителей прифронтовой зоны.

Луценко добавил, что после запрета такого вида деятельности в Индии, большинство дельцов "перебрались" в Украину, ведь именно в нашей стране эта сфера деятельности мало урегулирована.

"После принятия властями Индии решение о запрете коммерческого суррогатного материнства, центр такой деятельности сфокусировался в том числе на Украине. Мы сейчас является одним из крупнейших операторов этого малоурегулированной в нашей стране бизнеса", - сообщил генпрокурор.

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Как пояснил Луценко, по украинскому законодательству, ДНК ребенка, которого выносила суррогатная мать, должно совпадать с ДНК будущих родителей.
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 Теги: Украина, торговля, дети

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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