Раздел: Украина
Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
За минувшие сутки сепаратисты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе - один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке на своей странице в Facebook во вторник, 17 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За прошедшие сутки, 16 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке.
Как отмечается, сепаратисты проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино.
"Вместе с тем в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины", – подчеркивается в сводке.
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Отмечается, что своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.
За минувшие сутки сепаратисты 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе - один военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке на своей странице в Facebook во вторник, 17 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За прошедшие сутки, 16 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 19 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сводке.
Как отмечается, сепаратисты проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино.
"Вместе с тем в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины", – подчеркивается в сводке.
Читайте также: Украина значительно увеличит производство ракет
Отмечается, что своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.
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