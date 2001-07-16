Раздел: Украина
ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
Горбатюк назвал максимальный срок окончания следственного эксперимента по делу Майдана.
Во вторник, 17 июля, Генпрокуратура начинает следственный эксперимент в центре Киева по делу Майдана, сообщил начальник следственного управления ведомства Сергей Горбатюк.
"Три месяца - это максимальный срок с учетом всяких неожиданностей. Следователи, судебные эксперты проговаривали порядок проведения следственных действий, планировали в течение месяца завершить", - уточнил он на брифинге, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Горбатюка, в ходе непосредственных следственных действий на несколько часов будут оцеплять улицы. Также временно перенесут памятник и крест героям Небесной Сотни из-за необходимости проведения следственного эксперимента на их месте.
"Это исключительно временно для проведения следственных действий именно на той площадке, на том "пятачке", где погибли протестующие", - пояснил он.
Представитель ГПУ рассказал, что для сокращения проведения следственных действий по улице Институтской создается 3D-модель.
Горбатюк также призвал адвокатов подозреваемых в течение трех месяцев обращаться к следователю и прокурору по делу Майдана в случае ходатайства о проведении дополнительного осмотра места событий.
Также в следственном эксперименте возможно участие подозреваемых "беркутовцев", дела которых рассматривают в суде.
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"Приглашения для проведения следственных действий переданы их защитникам. Согласятся они или нет, в настоящее время не известно. Если да, то, конечно, они будут принимать участие в следственном эксперименте", - резюмировал Горбатюк.
Во вторник, 17 июля, Генпрокуратура начинает следственный эксперимент в центре Киева по делу Майдана, сообщил начальник следственного управления ведомства Сергей Горбатюк.
"Три месяца - это максимальный срок с учетом всяких неожиданностей. Следователи, судебные эксперты проговаривали порядок проведения следственных действий, планировали в течение месяца завершить", - уточнил он на брифинге, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Горбатюка, в ходе непосредственных следственных действий на несколько часов будут оцеплять улицы. Также временно перенесут памятник и крест героям Небесной Сотни из-за необходимости проведения следственного эксперимента на их месте.
"Это исключительно временно для проведения следственных действий именно на той площадке, на том "пятачке", где погибли протестующие", - пояснил он.
Представитель ГПУ рассказал, что для сокращения проведения следственных действий по улице Институтской создается 3D-модель.
Горбатюк также призвал адвокатов подозреваемых в течение трех месяцев обращаться к следователю и прокурору по делу Майдана в случае ходатайства о проведении дополнительного осмотра места событий.
Также в следственном эксперименте возможно участие подозреваемых "беркутовцев", дела которых рассматривают в суде.
Читайте также: Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
"Приглашения для проведения следственных действий переданы их защитникам. Согласятся они или нет, в настоящее время не известно. Если да, то, конечно, они будут принимать участие в следственном эксперименте", - резюмировал Горбатюк.
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