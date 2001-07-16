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Раздел: Украина  
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ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана

ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу МайданаГорбатюк назвал максимальный срок окончания следственного эксперимента по делу Майдана.

Во вторник, 17 июля, Генпрокуратура начинает следственный эксперимент в центре Киева по делу Майдана, сообщил начальник следственного управления ведомства Сергей Горбатюк.

"Три месяца - это максимальный срок с учетом всяких неожиданностей. Следователи, судебные эксперты проговаривали порядок проведения следственных действий, планировали в течение месяца завершить", - уточнил он на брифинге, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Горбатюка, в ходе непосредственных следственных действий на несколько часов будут оцеплять улицы. Также временно перенесут памятник и крест героям Небесной Сотни из-за необходимости проведения следственного эксперимента на их месте.

"Это исключительно временно для проведения следственных действий именно на той площадке, на том "пятачке", где погибли протестующие", - пояснил он.

Представитель ГПУ рассказал, что для сокращения проведения следственных действий по улице Институтской создается 3D-модель.

Горбатюк также призвал адвокатов подозреваемых в течение трех месяцев обращаться к следователю и прокурору по делу Майдана в случае ходатайства о проведении дополнительного осмотра места событий.

Также в следственном эксперименте возможно участие подозреваемых "беркутовцев", дела которых рассматривают в суде.

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"Приглашения для проведения следственных действий переданы их защитникам. Согласятся они или нет, в настоящее время не известно. Если да, то, конечно, они будут принимать участие в следственном эксперименте", - резюмировал Горбатюк.
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 Теги: дело Майдана, следственный эксперимент

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Сегодня, 12:46 » Автор: Богдан Процив
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