Раздел: Украина
В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
Мужчина пытался вылететь из Украины в одну из стран Ближнего Востока, когда был перехвачен сотрудниками СБУ.
В международном аэропорту Борисполь правоохранители задержали пособника сепаратистов из самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 18 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно сообщению, мужчина пытался вылететь из Украины в одну из стран Ближнего Востока, когда был перехвачен сотрудниками СБУ.
"Донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами. Как "благодарность" делец предоставлял боевикам авто для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемого "народного совета" "ДНР" за "содействие" бизнесу", - объясняют причину задержания мужчины в спецслужбе.
Читайте также: За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
Задержанному объявлено о подозрении в содействие террористической деятельности. Следственно-оперативные действия продолжаются.
В международном аэропорту Борисполь правоохранители задержали пособника сепаратистов из самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 18 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно сообщению, мужчина пытался вылететь из Украины в одну из стран Ближнего Востока, когда был перехвачен сотрудниками СБУ.
"Донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами. Как "благодарность" делец предоставлял боевикам авто для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемого "народного совета" "ДНР" за "содействие" бизнесу", - объясняют причину задержания мужчины в спецслужбе.
Читайте также: За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
Задержанному объявлено о подозрении в содействие террористической деятельности. Следственно-оперативные действия продолжаются.
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