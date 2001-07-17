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Раздел: Украина  
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В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»

В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»Мужчина пытался вылететь из Украины в одну из стран Ближнего Востока, когда был перехвачен сотрудниками СБУ.

В международном аэропорту Борисполь правоохранители задержали пособника сепаратистов из самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ в среду, 18 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно сообщению, мужчина пытался вылететь из Украины в одну из стран Ближнего Востока, когда был перехвачен сотрудниками СБУ.

"Донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на временно оккупированной территории Донецкой области наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами. Как "благодарность" делец предоставлял боевикам авто для перевозок и горючее. Кроме того коммерсант ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемого "народного совета" "ДНР" за "содействие" бизнесу", - объясняют причину задержания мужчины в спецслужбе.

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Задержанному объявлено о подозрении в содействие террористической деятельности. Следственно-оперативные действия продолжаются.
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 Теги: ДНР, сепаратист

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Сегодня, 11:30 » Автор: Богдан Процив
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