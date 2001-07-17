Раздел: Украина
Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
Оба производства зарегистрированы по статье "хулиганство".
По фактам событий, которые произошли во вторник возле зданий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано два уголовных производства по статье "хулиганство".
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"По факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещение НАБУ, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по этому делу поручено Соломенскому управлению Нацполиции.
"Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли в этот же день под стенами здания САП, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в Единый реестр также внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК", - отмечается в сообщении.
Досудебное расследование по этому делу будет проводить Шевченковское управление Нацполиции.
По результатам расследований действиям участников этих событий будет предоставлена правовая оценка.
Напомним, во вторник возле здания НАБУ проходила акция протеста, участники которой прорвались в здание и устроили там беспорядки. Митингующие проникли на первый этаж помещения, оттеснили охрану, сломали мебель и забросали этаж тортами.
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Ранее возле здания САП на улице Исаакяна облили зеленкой главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки "Рошен".
По фактам событий, которые произошли во вторник возле зданий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано два уголовных производства по статье "хулиганство".
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"По факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, которые ворвались в помещение НАБУ, повредив при этом входные двери и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по этому делу поручено Соломенскому управлению Нацполиции.
"Кроме того, в связи с беспорядками, которые произошли в этот же день под стенами здания САП, в том числе с использованием зеленки в отношении отдельных участников акции, в Единый реестр также внесены сведения по ч. 2 ст. 296 УК", - отмечается в сообщении.
Досудебное расследование по этому делу будет проводить Шевченковское управление Нацполиции.
По результатам расследований действиям участников этих событий будет предоставлена правовая оценка.
Напомним, во вторник возле здания НАБУ проходила акция протеста, участники которой прорвались в здание и устроили там беспорядки. Митингующие проникли на первый этаж помещения, оттеснили охрану, сломали мебель и забросали этаж тортами.
Читайте также: Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
Ранее возле здания САП на улице Исаакяна облили зеленкой главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки "Рошен".
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