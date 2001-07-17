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Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела

Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела

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НАБУ расследует более 460 уголовных дел О подозрении в совершении коррупционного преступления на 31 октября сообщено 293 лицам, направлены в суд 97 уголовных производств.