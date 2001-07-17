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Раздел: Украина  
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У Путина дополнили признание об аннексии Крыма

У Путина дополнили признание об аннексии КрымаУ президента сочли изначальную речь недостаточно точной.

В стенограмме речи президента России Владимира Путина после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки изменили цитату об организации РФ незаконного референдума в Крыму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В тексте, который опубликован на официальном сайте российского президента отсутствует местоимение "мы", что делает фразу двусмысленной и не дает точного ответа на вопрос, кто провел референдум в Крыму.

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При этом на пресс-конференции по итогам встречи Путин произнес: "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, c уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Всё".
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 Теги: аннексия Крыма, РФ, Путин

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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