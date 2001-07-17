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Раздел: Украина  
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В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17

В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17По делу этих снимков велась длинная дискуссия.

JIT располагает целым набором технических данных и свидетельских показаний, собранных следователями за несколько лет работы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Речь идет об очевидцах трагедии в самом Донбассе, журналистах, работавших на месте трагедии в первые дни, а также участниках структур «ДНР» и «ЛНР», давших свои показания. Помимо этого следствие располагает спутниковыми снимками, предоставленными секретными службами США.

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«Дискуссия о существовании этих снимков на протяжении четырех лет активно подогревалась российскими властями, а также прокремлевскими блогерами и ботами. По мнению Москвы, спутниковые данные могли бы стать неопровержимым доказательством, а нежелание предъявлять их общественности говорит не в пользу версии о виновности сепаратистов. Снимки будут также предъявлены на суде в Гааге», — говорится в статье.
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 Теги: Гаага, MH17, Боинг

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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