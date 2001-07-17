Раздел: Украина
В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
По делу этих снимков велась длинная дискуссия.
JIT располагает целым набором технических данных и свидетельских показаний, собранных следователями за несколько лет работы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Речь идет об очевидцах трагедии в самом Донбассе, журналистах, работавших на месте трагедии в первые дни, а также участниках структур «ДНР» и «ЛНР», давших свои показания. Помимо этого следствие располагает спутниковыми снимками, предоставленными секретными службами США.
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«Дискуссия о существовании этих снимков на протяжении четырех лет активно подогревалась российскими властями, а также прокремлевскими блогерами и ботами. По мнению Москвы, спутниковые данные могли бы стать неопровержимым доказательством, а нежелание предъявлять их общественности говорит не в пользу версии о виновности сепаратистов. Снимки будут также предъявлены на суде в Гааге», — говорится в статье.
JIT располагает целым набором технических данных и свидетельских показаний, собранных следователями за несколько лет работы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Речь идет об очевидцах трагедии в самом Донбассе, журналистах, работавших на месте трагедии в первые дни, а также участниках структур «ДНР» и «ЛНР», давших свои показания. Помимо этого следствие располагает спутниковыми снимками, предоставленными секретными службами США.
Читайте также: Лучшие спутниковые снимки с фотоконкурса NASA's Earth Observatory. Фото
«Дискуссия о существовании этих снимков на протяжении четырех лет активно подогревалась российскими властями, а также прокремлевскими блогерами и ботами. По мнению Москвы, спутниковые данные могли бы стать неопровержимым доказательством, а нежелание предъявлять их общественности говорит не в пользу версии о виновности сепаратистов. Снимки будут также предъявлены на суде в Гааге», — говорится в статье.
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