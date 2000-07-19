Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе

С захваченным в плен российским наемником уже работают специалисты и вероятно он попадет в обменный фонд.



На Донбассе произошло боевое столкновение украинских военных с диверсионно-разведывательной группой боевиков, которое закончилось взятием в плен россиянина.



Об этом в Facebook сообщает военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктория Руденко, передает интернет-издание



"ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на ДРГ орков ... сразу вступили в бой, не раздумывая ... благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу ... Так вот, что имеем в остатке ... у нас 2 300х ... ранения не значительные ... от госпитализации отказались и готовы дальше палить эту сволочь ... у орков из 4х тушек 3-200х и 1×300 ... а теперь вишенка на торте ... тот 300й начал кричать: "не убивайте пожалуйста, я россиянин", - пишет она.



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По словам Руденко, с захваченным в плен российским наемником уже работают специалисты и вероятно он попадет в обменный фонд. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На Донбассе произошло боевое столкновение украинских военных с диверсионно-разведывательной группой боевиков, которое закончилось взятием в плен россиянина.Об этом в Facebook сообщает военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктория Руденко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua "ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на ДРГ орков ... сразу вступили в бой, не раздумывая ... благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу ... Так вот, что имеем в остатке ... у нас 2 300х ... ранения не значительные ... от госпитализации отказались и готовы дальше палить эту сволочь ... у орков из 4х тушек 3-200х и 1×300 ... а теперь вишенка на торте ... тот 300й начал кричать: "не убивайте пожалуйста, я россиянин", - пишет она.По словам Руденко, с захваченным в плен российским наемником уже работают специалисты и вероятно он попадет в обменный фонд.



