» » Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
Раздел: Украина  
0

Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе

Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на ДонбассеС захваченным в плен российским наемником уже работают специалисты и вероятно он попадет в обменный фонд.

На Донбассе произошло боевое столкновение украинских военных с диверсионно-разведывательной группой боевиков, которое закончилось взятием в плен россиянина.

Об этом в Facebook сообщает военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктория Руденко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"ребята наши не попали в засаду, а наткнулись на ДРГ орков ... сразу вступили в бой, не раздумывая ... благодарность командиру и всей группе за ювелирную работу ... Так вот, что имеем в остатке ... у нас 2 300х ... ранения не значительные ... от госпитализации отказались и готовы дальше палить эту сволочь ... у орков из 4х тушек 3-200х и 1×300 ... а теперь вишенка на торте ... тот 300й начал кричать: "не убивайте пожалуйста, я россиянин", - пишет она.

Читайте также: Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях

По словам Руденко, с захваченным в плен российским наемником уже работают специалисты и вероятно он попадет в обменный фонд.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: бой, ООС, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:55 » Автор: Богдан Процив
     37
     0

Похожие новости по теме

Украинские военные захватили в плен трех боевиков на Донбассе Украинские военные захватили в плен трех боевиков на Донбассе

Захваченных боевиков передали в СБУ.

Силы АТО вступили в бой с ДРГ под Марьинкой Силы АТО вступили в бой с ДРГ под Марьинкой

Погиб боевик.

Боевики взяли в плен луганского судью Боевики взяли в плен луганского судью

Мужчина поехал на похороны отца.

Восемь защитников донецкого аэропорта попали в плен Восемь защитников донецкого аэропорта попали в плен

Их взяли в плен при попытке прорыва в аэропорт.

Захвачена в плен группа украинских переговорщиков Захвачена в плен группа украинских переговорщиков

Террористы захватили в плен группу переговорщиков.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх