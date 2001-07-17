Раздел: Украина
В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
Арест наложили на квартиру и авто подозреваемого.
По сообщению официального представителя прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяны Тихончик в четверг, 19 июля, был наложен арест на квартиру и два автомобиля принадлежащих Кириллу Вышинскому, руководителю «РИА Новости Украина», а также на имущество, изъятое у него во время обысков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Ранее Херсонский городской суд вынес решение об аресте движимого и недвижимого имущества Вышинского, который подозревается в государственной измене.
Читайте также: Прокуратура арестовала все имущество Захарченко в Украине
Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения руководителю «РИА Новости Украина», которому объявлено подозрение в государственной измене, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. 11 июля меру пресечения продлили еще на два месяца.
По сообщению официального представителя прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяны Тихончик в четверг, 19 июля, был наложен арест на квартиру и два автомобиля принадлежащих Кириллу Вышинскому, руководителю «РИА Новости Украина», а также на имущество, изъятое у него во время обысков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Ранее Херсонский городской суд вынес решение об аресте движимого и недвижимого имущества Вышинского, который подозревается в государственной измене.
Читайте также: Прокуратура арестовала все имущество Захарченко в Украине
Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения руководителю «РИА Новости Украина», которому объявлено подозрение в государственной измене, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. 11 июля меру пресечения продлили еще на два месяца.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
80
0
Также советуем посмотреть
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
Оставьте свой комментарий