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Раздел: Украина  
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В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"

В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"Арест наложили на квартиру и авто подозреваемого.

По сообщению официального представителя прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяны Тихончик в четверг, 19 июля, был наложен арест на квартиру и два автомобиля принадлежащих Кириллу Вышинскому, руководителю «РИА Новости Украина», а также на имущество, изъятое у него во время обысков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.

Ранее Херсонский городской суд вынес решение об аресте движимого и недвижимого имущества Вышинского, который подозревается в государственной измене.

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Напомним, 17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения руководителю «РИА Новости Украина», которому объявлено подозрение в государственной измене, в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. 11 июля меру пресечения продлили еще на два месяца.
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 Теги: РИА Новости, арест, имущество

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Сегодня, 20:17 » Автор: Едгар Букмирза
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