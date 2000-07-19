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Раздел: Украина  
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В Донецке и Луганске пропала мобильная связь

В Донецке и Луганске пропала мобильная связьПричиной отсутствия мобильной связи стал акт вандализма, отметили в пресс-службе Vodafone Ukraine.

Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.

По словам луганчанина Сергея, через этого оператора невозможно дозвониться после 09:30.

"Снова нет связи, не могу позвонить родным", - подтвердила жительница Северодонецка Марина.

Источники добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Донецке.

В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.

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В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили, что произошел акт вандализма в Славянске. "Перезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена", - сказала пресс-секретарь Виктория Павловская.
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 Теги: Донецк, Луганск, мобильная связь

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Сегодня, 11:47 » Автор: Богдан Процив
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