Раздел: Украина
В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
Причиной отсутствия мобильной связи стал акт вандализма, отметили в пресс-службе Vodafone Ukraine.
Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.
По словам луганчанина Сергея, через этого оператора невозможно дозвониться после 09:30.
"Снова нет связи, не могу позвонить родным", - подтвердила жительница Северодонецка Марина.
Источники добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Донецке.
В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.
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В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили, что произошел акт вандализма в Славянске. "Перезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена", - сказала пресс-секретарь Виктория Павловская.
Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.
По словам луганчанина Сергея, через этого оператора невозможно дозвониться после 09:30.
"Снова нет связи, не могу позвонить родным", - подтвердила жительница Северодонецка Марина.
Источники добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Донецке.
В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.
Читайте также: Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили, что произошел акт вандализма в Славянске. "Перезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена", - сказала пресс-секретарь Виктория Павловская.
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