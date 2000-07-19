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Раздел: Украина  
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Россия резко изменила тактику блокады украинских портов

Россия резко изменила тактику блокады украинских портовРоссийская береговая охрана начала искусственно задерживать суда перед входом в Керченский пролив.

Россия на этой неделе резко изменила тактику блокады украинских портов и перестала задерживать суда в Азовском море. Однако она резко увеличила продолжительность искусственной задержки судов на якорной стоянке перед входов в Керченский пролив, сообщает главный редактор BlakcSeaNews Андрей Клименко в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Начиная с 14 по 19 июля (по состоянию на 20:00) береговая охрана ФСБ РФ не задержала ни одного судна непосредственно в море. Однако, в этот же период времени резко увеличилась продолжительность искусственной задержки судов на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский пролив. Заметим, что все эти суда - с грузом. В предыдущие недели средняя продолжительность искусственной задержки составляла 21-23 часов, с 14 по 17 июля она составила 59 часов", - написал он.

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Клименко сообщил, что ливанский сухогруз FK HATICE, направляющийся из Бердянска в турецкий Самсун ждал разрешения на проход 85 часа. При том, что это судно несколькими днями ранее продержали в Керченском проливе на пути из Черного в Азовское море еще 25 часов, отметил он.

Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
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 Теги: Азовское море, порты

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Сегодня, 13:42 » Автор: Богдан Процив
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