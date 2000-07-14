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Раздел: Украина  
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В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками

В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозкамиС 2019 года в Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых автомобилей.

С 1 января 2019 года в Украине будет запрещено использование для пассажирских перевозок автобусов, переоборудованных из грузового транспорта, а также будет усилен контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок.

Об этом заявил 20 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время расширенного совещания с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний-перевозчиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

По словам министра, большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, "которые трудно назвать комфортными и безопасными". "Средний возраст маршруток" – более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости – 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованы из грузовых транспортных средств", – отметил он.

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Омелян призвал перевозчиков работать над обновлением парка автобусов.
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Сегодня, 23:34 » Автор: Ирина Шевченко
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